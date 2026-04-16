La Selección Femenina compartió con fanáticos en el Proyecto Gol en una jornada especial previo a su partido trascendental ante Guatemala, por la eliminatoria mayor.

La Tricolor realizó su entrenamiento a puertas abiertas y además convivió con el público presente y con diversas familias que llegaron a apoyarlas.

Las dirigidas por Lindsay Camila están listas para su reto ante las chapinas. Una victoria o incluso un empate las clasificaría a la siguiente fase final rumbo al Mundial de Brasil 2027.