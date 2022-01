Selección de Costa Rica jugará ante México con 2.000 aficionados en el Azteca

La Selección de México jugará contra Costa Rica con 2.000 aficionados en el Estadio Azteca el próximo 30 de enero, según confirmó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La FIFA había castigado a los aztecas con una multa económica y el veto de dos partidos, pero la federación apeló y el TAS concedió la suspensión momentánea de las sanciones impuestas por el grito homofóbico de algunos aficionados.

"EL TAS ha concedido las medidas cautelares, las sanciones de la FIFA no causarán efecto hasta una resolución final. No obstante para los dos próximos dos partidos no abriremos el estadio para el público en general. Usaremos estos partidos con un grupo de control, con cerca de 2.000 aficionados para los nuevos procesos de acceso a los estadios, estas medidas están basadas en cuatro pilares y se llevarán con rigor", dijo De Luisa en conferencia de prensa.