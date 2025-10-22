Sele Sub17 ya tiene a sus convocados para el Mundial de Catar 2025

La Selección Sub17 masculina ya tiene a sus 21 jugadores definidos para hacerle frente al Mundial de Catar 2025.

El técnico Randall Row dio a conocer a los 21 futbolistas convocados para el certamen que se realizará del 3 al 27 de noviembre en el país asiático, que ya fue sede de una Copa del Mundo Mayor.

La lista cuenta con nueve jugadores de Alajuelense, cinco del Saprissa, tres del Herediano y uno de Herediano, Sporting FC, Carmelita y el Cartaginés.

Convocados Selección Sub17

Costa Rica está ubicada en el grupo C del certamen y comparte grupo junto a Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos.

Precisamente, abrirá el certamen ante los Emiratos Árabes el 3 de noviembre en Rayán.

Tres días después se medirá a Senegal y cerrará su participación ante Croacia el 9 de noviembre.

Este será el regreso de una Selección Infantil a una Copa del Mundo de la categoría.

La delegación nacional viajará rumbo al país asiático el lunes 27 de octubre.