Sele Sub17 viaja este lunes rumbo al Mundial de Catar

La Selección Sub17 Masculina viajará este mismo lunes rumbo al Mundial de Catar donde espera tener un brillante regreso al máximo evento de esta categoría.

Los 21 jugadores convocados, más el cuerpo técnico y los delegados, fueron juramentados esta tarde antes del viaje hacia el país asiático.

El técnico Randall Row destacó el trabajo que viene realizando su equipo desde hace un mes.

“Creo que nos hemos preparado de una muy buena manera para poder dejar el nombre de Costa Rica muy en alto. Y hoy ya en los últimos detalles, tratando de ajustar todo lo que haya que ajustar para poder viajar de la mejor forma también y llegar allá a terminar de prepararnos para el primer partido”, mencionó el estratega a la Fedefútbol.

La delegación partirá este lunes a las 8:25 p. m. y harán escala en Madrid en un viaje que durará al menos poco más de 18 horas.

“Y ahora en el viaje son 18 horas donde tendremos que tratar de descansar, los que pueden dormir. Yo en este caso no lo hago, pero tratar de descansar lo más que se pueda y ya aclimatarnos cuando lleguemos allá de la mejor forma”, expresó Row.

La infantil enfrentará en el Mundial a las selecciones de Senegal, Croacia y Emiratos Árabes Unidos en el grupo C.

La Tricolor debutará en este torneo el próximo lunes 3 de noviembre a las 6:30 p. m. (hora de Costa Rica) ante Emiratos Árabes Unidos.

Tres días después enfrentarán a Senegal y cerrarán la primera fase el 9 de noviembre ante Croacia.

“Son tres equipos muy diferentes. Emiratos Árabes es un equipo que le gusta mucho jugar a la contra, maneja un sistema 4-2-3-1, con gente rápida por los costados, se asemeja mucho a lo que hacemos nosotros.

“Senegal pasa mucho por la parte física, son muy potentes, jugadores muy altos, hay que tener mucho cuidado con la pelota quieta, y Croacia creo que se ajusta más a lo que somos nosotros como equipo. A los tres, los hemos estudiado bien, tenemos claro cómo juegan los jugadores con los que cuentan, y esperemos en Dios no tener ninguna sorpresa ya los días del partido”, añadió.