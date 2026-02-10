Sele Sub17 espera hacer efectiva su racha goleadora con el boleto mundialista

La Selección Sub17 lleva un camino lleno de goles en el Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar.

En su racha goleadora acumula 35 goles en dos partidos, con un arrasador 26-0 ante Islas Vírgenes Británicas el pasado sábado.

Este abultado marcador se convirtió en todo récord no solo en el país, sino en toda el área de Concacaf.

Sin embargo, todo esto puede ser en vano si no se gana o siquiera empata ante Puerto Rico en el último partido.

Los puertorriqueños suman seis unidades igual que La Sele, pero la Tricolor cuenta con un gol diferencia de +35, muy por encima de los +15 de los caribeños.

Pero una derrota sería fatal y dejaría a Costa Rica sin Mundial, lo que sería una pesadilla dado el camino lleno de goles y que la eliminatoria se está llevando a cabo acá.

De lograr su objetivo, los dirigidos por Randall Azofeifa, conseguirían su participación mundialista Sub17 número 19 en su historia desde 1985.

“Así como en un partido la jugada más importante es la siguiente, en un torneo como estos, el partido más importante es el que sigue. Y va a ser una historia completamente diferente”, destacó Azofeifa.

Este vital partido será este martes a partir de las 2 p. m. en las instalaciones del Proyecto Gol y la entrada es completamente gratuita.



