Sele Sub17 cae ante Senegal y se complica en la Copa del Mundo

La Selección Nacional Sub-17 cayó 1-0 ante Senegal y se complica en la Copa del Mundo.

Los ticos, que venían de empatar ante Emiratos Árabes Unidos, recibieron un golpe en los primeros minutos del cotejo, cuando Alwaly Baba Camara anotó al minuto 8.

Si bien el combinado dirigido por Randall Row intentó generar peligro en el arco de Vincent Gomis, no logró encontrar los caminos para conseguir el gol del empate.

Costa Rica disputará su tercer juego este domingo, a las 8:45 a. m., ante Croacia, que derrotó más temprano a Emiratos Árabes Unidos por marcador de 3-0.

En la fecha final del Grupo C, la Tricolor buscará finalizar en el segundo puesto o pelear por uno de los cupos a los mejores terceros lugares.

Para el domingo, los croatas y los senegaleses llegan con cuatro puntos, mientras que los ticos y los de EAU suman solo una unidad.