Sele Sub-20 se queda sin Mundial y sin Juegos Olímpicos

La generación de Brandon Aguilera y Jewison Bennette se quedará sin Mundial y sin Juegos Olímpicos, luego de que la Selección Nacional Sub-20 cayera 2-0 ante Estados Unidos en el Premundial en Honduras.

Con dos goles de Paxten Aaronson (4' y 48'), los norteamericanos vencieron a los ticos.

El portero Bayron Mora fue la figura porque evitó lo que pudo ser un descalabro aún mayor.



Brandon Aguilera no tuvo su mejor cara en un torneo en el que él debía ser quien daba un paso al frente en esta generación de futbolistas.

El reto del Premundial le quedó grande al 10 y capitán de la selección menor, quien falló un penal en el segundo tiempo.

Una acción de táctica fija reventó en el poste a los 68 minutos, pero eso se convirtió en un hecho aislado. La voz cantante del compromiso fue siempre para los estadounidenses, quienes se veían en un mejor estado físico.

En el Premundial, en Honduras, los dirigidos por Vladimir Quesada nunca encontraron su mejor versión.

Los ticos se despiden con un empate ante Jamaica (1-1), un triunfo contra Antigua y Barbuda (0-3) y una derrota frente a Honduras (1-0). Además, en octavos de final le ganaron a Trinidad y Tobago (4-0), pero en cuartos de final se despiden del certamen con un nuevo revés contra Estados Unidos (2-0).

Goles:

⚽ 🇺🇸 GOAL @USYNT ! 🇺🇸 ⚽ Paxten Aaronson scores the early opener! | #CU20 pic.twitter.com/18jgjCNFuM

⚽ Goal! 🇺🇸



Paxten Aaronson's brace gives the @USYNT a 2-0 lead over Costa Rica. | #CU20 pic.twitter.com/VxBxBKMHba