Sele Sub-20 se enfrentará a cuatro equipos del Caribe en la Clasificatoria de Concacaf 2026

La Selección Nacional Sub-20 ya conoce a sus rivales para la Clasificatoria de Concacaf 2026, torneo que da acceso al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, del cual saldrán los clasificados al Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán-Uzbekistán 2027.

Los rivales de Costa Rica serán las selecciones de Trinidad y Tobago, Bermudas, Barbados y Sint Maarten, todos combinados del Caribe.

Los ticos integran el Grupo E y jugarán en casa, ya que junto a Curazao y Nicaragua serán sedes del certamen.

“Al finalizar la fase de grupos, el primer lugar de cada grupo avanzará directamente al Campeonato, uniéndose a las seis selecciones preclasificadas según su posición en el ranking: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala”, recordó la Federación Costarricense de Fútbol.

El torneo de Concacaf se disputará entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 2026, con la participación de las mejores selecciones del área. Este campeonato otorgará cupos tanto para el Mundial Sub-20 de 2027 como para los Juegos Olímpicos de 2028.