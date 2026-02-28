Sele Sub-20 impone autoridad: 3-0 sobre Barbados en su segundo duelo eliminatorio

La Selección Sub-20 Masculina dio un paso firme en su camino al Mundial al imponerse con autoridad 3-0 ante Barbados en su segundo compromiso de las Clasificatorias de Concacaf.

El conjunto nacional mostró solidez en todas sus líneas y supo capitalizar las oportunidades generadas durante el encuentro, reafirmando su aspiración de avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

Los goles de la Tricolor llegaron por intermedio de David Garro, Yerlan Sosa y Dax Palmer, quienes marcaron la diferencia en el marcador y encaminaron una victoria clave para las aspiraciones del equipo.

El siguiente partido de los nacionales será el lunes 2 de marzo a las 2 p. m., cuando enfrenten a la selección de Bermudas, en un duelo que podría ser determinante en la lucha por la clasificación.