Sele Sub-20 Femenina enfrentará a Canadá como preparación al Mundial

La Selección Sub-20 Femenina se fogueará con dos partidos ante Canadá como preparación al Mundial Polonia 2026, que será del 5 al 27 de setiembre.

La Tricolor disputará dos amistosos para los días lunes 13 y jueves 16 de abril en el Complejo Deportivo FCRF-Plycem.

La Sele estará presente por quinta ocasión en su historia en una Copa Mundial Sub-20 Femenina.



La primera cita mundialista fue en Alemania 2010, seguido de Canadá 2014, Costa Rica 2022 y Colombia 2024.

Sele Sub-18 Femenina disputará torneo amistoso en Turquía

Además, la Sele Sub-18 Femenina participará en el torneo amistoso UEFA Friendship Cup, en Turquía.



La competencia se llevará a cabo del 8 al 17 de abril y contará con un formato de fase de grupos.

El Grupo A estarán Marruecos, Paraguay, Turquía y Uzbekistán, mientras que el Grupo B lo integran Costa Rica, Etiopía, Noruega y Uruguay.

