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Sele Sub-20 enfrentará a Haití por un boleto al Mundial

El juego será este martes a las 4:30 p. m.

Selección Sub-20. Foto: Prensa FCRF
Selección Sub-20. Foto: Prensa FCRF
Por Daniel Jiménez 1 de agosto de 2026, 8:45 AM

La Selección Sub-20 Masculina enfrentará a Haití, este martes a las 4:30 p. m., por un boleto a la Copa del Mundo Azerbaiyán-Uzbekistán 2027.

El juego corresponde a los cuartos de final del Premundial de Concacaf, pero avanzan a la cita mundialista los cuatro semifinalistas.

En la fase de grupos, la Tricolor venció a Guatemala (1-0) y a Antigua y Barbuda (4-1), y perdió contra  México (0-2).

Por su parte, los haitianos se impusieron a Cuba (3-2) y a El Salvador (2-1), y perdió goleado 3-0 frente a Estados Unidos.

El partido será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Costa Rica aspira a alcanzar la décima clasificación a un Mundial Sub-20.

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