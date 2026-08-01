Sele Sub-20 enfrentará a Haití por un boleto al Mundial

La Selección Sub-20 Masculina enfrentará a Haití, este martes a las 4:30 p. m., por un boleto a la Copa del Mundo Azerbaiyán-Uzbekistán 2027.

El juego corresponde a los cuartos de final del Premundial de Concacaf, pero avanzan a la cita mundialista los cuatro semifinalistas.



En la fase de grupos, la Tricolor venció a Guatemala (1-0) y a Antigua y Barbuda (4-1), y perdió contra México (0-2).

Por su parte, los haitianos se impusieron a Cuba (3-2) y a El Salvador (2-1), y perdió goleado 3-0 frente a Estados Unidos.



El partido será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.



Costa Rica aspira a alcanzar la décima clasificación a un Mundial Sub-20.