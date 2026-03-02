Sele Sub-20 empata ante Bermuda y complica su camino hacia la Copa del Mundo

La Selección Nacional Sub-20 se complicó la vida y ahora el camino a la Copa del Mundo se puso cuesta arriba. El combinado de Bermuda empató con los ticos 3-3 la tarde de este lunes en el Proyecto Gol.

Ambos equipos llegaban invictos, pero los nacionales se habían mostrado impecables, con dos victorias y 15 tantos en las primeras dos fechas.

Sin embargo, los caribeños tampoco habían perdido y fueron un hueso duro de roer para los dirigidos por Randal Row.

Los primeros goles de Bermuda llegaron por intermedio de Xahvi Deroza. En el segundo, el atacante fue ayudado por un pésimo despeje de la zaga tica, que no desaprovechó la oportunidad.

La Sele Sub-20 mostró falencias en la primera parte y logró sacar ventajas gracias al gol de Yamil Leal, pero no mejoró en el complemento.

Bermuda le dio la vuelta al marcador de manera momentánea, porque Adriel Pérez se lavó la cara tras su error en el segundo contrario y puso las tablas.

Pero los goles no se acabaron ahí porque un golazo de Jace Donawa fue el tercero de los isleños, quienes se salvaron unos minutos porque David Garro falló desde los 11 pasos minutos después.

El 3-3 fue obra de Andres Morera.

Ahora todo se definirá ante Trinidad y Tobago, el miércoles a las 2 p. m.