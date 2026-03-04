EN VIVO
Clock

de HS

La Sele

Sele Sub-20 derrota a Trinidad y Tobago y clasifica a la fase final de la eliminatoria

Los nacionales disputarán el Campeonato Sub-20 de Concacaf en julio de este año.

Sele sub20. Fedefútbol
Sele sub20. Fedefútbol
Por Adrián Fallas 4 de marzo de 2026, 15:48 PM

La Selección Nacional Sub-20 logró, en la última fecha, sellar su boleto a la fase final de la eliminatoria mundialista.

Los ticos derrotaron 3-0 a Trinidad y Tobago y jugarán en julio de este año el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

El grupo del técnico Randall Row llegaba a este último encuentro del grupo E obligado, ya que Bermuda era primer lugar con ocho puntos y tanto los nacionales como los trinitenses tenían siete unidades.

La victoria de La Sele comenzó a escribirse en la primera parte y se confirmó en el complemento.

Al minuto 20, Dax Palmer abrió el marcador tras un cobro de tiro libre, y al 73’, David Garro amplió la ventaja luego de un tiro de esquina.

El tercer gol llegó desde los once pasos por intermedio de Yerlan Sosa, quien convirtió al minuto 80.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas