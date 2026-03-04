Sele Sub-20 derrota a Trinidad y Tobago y clasifica a la fase final de la eliminatoria
Los nacionales disputarán el Campeonato Sub-20 de Concacaf en julio de este año.
La Selección Nacional Sub-20 logró, en la última fecha, sellar su boleto a la fase final de la eliminatoria mundialista.
Los ticos derrotaron 3-0 a Trinidad y Tobago y jugarán en julio de este año el Campeonato Sub-20 de Concacaf.
El grupo del técnico Randall Row llegaba a este último encuentro del grupo E obligado, ya que Bermuda era primer lugar con ocho puntos y tanto los nacionales como los trinitenses tenían siete unidades.
La victoria de La Sele comenzó a escribirse en la primera parte y se confirmó en el complemento.
Al minuto 20, Dax Palmer abrió el marcador tras un cobro de tiro libre, y al 73’, David Garro amplió la ventaja luego de un tiro de esquina.
El tercer gol llegó desde los once pasos por intermedio de Yerlan Sosa, quien convirtió al minuto 80.