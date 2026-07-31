Sele Sub-20 clasifica a cuartos de final con goleada a Antigua y Barbuda

La Selección Nacional Sub-20 Masculina goleó 4-1 ante Antigua y Barbuda en su último partido de fase de grupos del Campeonato de Concacaf.

Los goles de la Tricolor fueron de Dax Palmer, Ethan Barley, Yerlan Sosa y Kionell Estrada.



De esta manera, los dirigidos por Randall Row clasifican a cuartos de final, que se disputarán el 4 y 5 de agosto.

Los ticos triunfaron 1-0 ante Guatemala, perdieron 2-0 contra México y ahora derrotaron 4-1 a Antigua y Barbuda.

