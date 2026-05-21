Sele Sub-17 forma parte del grupo I de la Copa del Mundo

En noviembre de este año, la Selección Nacional Sub-17 disputará el Mundial de Catar, donde formará parte del grupo I de la competencia.

Sus rivales serán Tanzania, el 21 de noviembre; República de Irlanda, el 24; y Brasil, el 27 del mismo mes.

La Verdeamarela ha ganado la Copa del Mundo Sub-17 en cuatro ocasiones, mientras que los europeos han participado en seis mundiales y los africanos debutarán en el certamen.

“Hay que tomar las cosas con calma, analizar el grupo, analizar en qué podemos mejorar, pero ilusionados de poder participar en un Mundial”, explicó el entrenador Randall Azofeifa.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, y Costa Rica tendrá su duodécima participación en esta cita.



