Sele Sub-17 femenina derrota a Panamá y da un paso hacia la Copa del Mundo

La Sele Sub-17 femenina de Costa Rica inició la Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026 derrotando a Panamá, dando así un paso hacia adelante en su interés de llegar a la Copa del Mundo 2026.

Las nacionales se impusieron a las canaleras por marcador de 3-1.

El primer gol de las ticas cayó tras un gran remate de Isska Chaverri, y el balón terminó de ingresar tras pegar en el palo y golpear a la portera panameña Camila Aparicio para el 1-0.

Sin mucho brillo, las ticas dominaron la primera parte y Lucía Paniagua amplió la ventaja con un doblete al minuto 34 y al 45+3, el segundo desde el punto penal.

En la complementaria, Panamá logró recomponer, ya que en la inicial ofreció poco y nada, y recortó distancias al 57’ por intermedio de Cristabella Ríos.

Las nacionales comparten grupo con las canaleras, México y Jamaica.

Estas últimas dos selecciones jugaron a la misma hora y las aztecas golearon a las caribeñas por marcador de 9-0.

Esta Ronda Final contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. Al finalizar la fase, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.

El siguiente juego para la Sele será el jueves a las 12:30 p. m., ante el combinado de Jamaica.