Sele Sub-17 debuta con empate en Mundial

La Tricolor jugó con 10 tras la expulsión de Isaac Badilla.

Sele Sub-17. Foto: Prensa Fedefútbol
Por Daniel Jiménez 3 de noviembre de 2025, 8:51 AM

La Selección Sub-17 debutó en el Mundial 1-1 ante los Emiratos Árabes Unidos en Qatar.

La Tricolor jugó gran parte con 10 futbolistas tras la expulsión de Isaac Badilla, uno de los jugadores más importantes del equipo.

Meyed Adel (59') marcó el primer gol del compromiso, pero el empate no se hizo esperar.

Tres minutos después llegó el tanto de Nick Bennette y a partir de ese momento los ticos se fueron con todo a buscar el gol de la victoria.

Los dirigidos por Randall Row volverán a jugar este jueves a las 9:45 a. m. frente a Senegal.

