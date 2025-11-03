Sele Sub-17 debuta con empate en Mundial

La Selección Sub-17 debutó en el Mundial 1-1 ante los Emiratos Árabes Unidos en Qatar.

La Tricolor jugó gran parte con 10 futbolistas tras la expulsión de Isaac Badilla, uno de los jugadores más importantes del equipo.

Meyed Adel (59') marcó el primer gol del compromiso, pero el empate no se hizo esperar.

Tres minutos después llegó el tanto de Nick Bennette y a partir de ese momento los ticos se fueron con todo a buscar el gol de la victoria.

Los dirigidos por Randall Row volverán a jugar este jueves a las 9:45 a. m. frente a Senegal.