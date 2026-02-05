Sele Sub-17 debuta a lo grande en la eliminatoria y aplasta 9-0 a Islas Turcas y Caicos

La Selección Sub-17 Masculina de Costa Rica arrancó con paso arrollador su participación en las Clasificatorias de Concacaf, tras imponerse con un contundente 9-0 ante Islas Turcas y Caicos en su partido debut del certamen regional.

La Tricolor fue ampliamente superior desde el inicio del compromiso, dominando las acciones y reflejando en el marcador la diferencia de ritmo, intensidad y propuesta ofensiva frente a su rival.

Las anotaciones ticas estuvieron repartidas entre varios jugadores, destacando Santiago Quirós, Akenai Samuels y Ethan Barley, quienes firmaron dobletes.

Además, se sumaron a la goleada Jorshuad Pilarte, Paul González y Kyan McDonald, completando una noche perfecta para el conjunto nacional.

Con este resultado, Costa Rica inicia con el pie derecho su camino en busca de la clasificación, sumando confianza y una importante diferencia de goles de cara a los siguientes compromisos.

El próximo desafío para la Sele Sub-17 será este sábado 7 de febrero, cuando enfrente a la selección de Islas Vírgenes Británicas, a partir de las 2 p. m.











