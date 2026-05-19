Sele Sub-17 conocerá este jueves a sus rivales del Mundial de Catar 2026

La Selección Nacional sub-17 conocerá este jueves a sus rivales en la Copa del Mundo de Catar 2026.

Los nacionales clasificaron al Mundial luego de imponerse 9-0 a Islas Turcas y Caicos, 26-0 a Islas Vírgenes Británicas y empatar 0-0 frente a Puerto Rico.

“Un total de 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos de 12 equipos. El anfitrión, Catar, estará automáticamente en el bombo 1 y el resto será ordenado según el ranking FIFA basado en las últimas cinco ediciones del Mundial Sub-17”, explicaron desde la federación.

Por el momento, solo falta por conocer a los representantes de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El sorteo se llevará a cabo este jueves en la FIFA, a las 8 a. m., hora de Costa Rica.

La Tricolor disputará su segunda Copa del Mundo en esta categoría. En la edición anterior compartió grupo con Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Croacia.