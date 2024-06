Sele se reencuentra con el gol ante San Cristóbal y Nieves

Luego de sufrir frente al marco rival ante Uruguay, la Selección Nacional pudo golear a San Cristóbal y Nieves, tal y como se le pedía al equipo de Gustavo Alfaro.



El 4-0 de este jueves, en horas de la noche, fue bien recibido en el seno de la Tricolor.

“Fue importante mantener la calma porque en estos partidos hay muchas ansias al principio. Si no metes un gol empiezan los nervios, empieza la frustración de la gente que se empieza a meter con nosotros. Eso es difícil. Lo más importante era abrir el marcador y después manejar el partido y si no me equivoco en los últimos 15 minutos metimos los últimos tres goles”, destacó Manfred Ugalde.