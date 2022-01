Sele registró un caso positivo por COVID-19 en arranque de microciclo de trabajo

Tras las pruebas de antígenos realizadas este lunes a los seleccionados nacionales que estarán en el microciclo de trabajo esta semana, se detectó un caso positivo por COVID-19 dentro de la Tricolor.

La Fedefútbol no brindó el nombre del futbolista debido a que se trata de información médica confidencial, solo se sabe que el jugador ya quedó fuera de la convocatoria y fue aislado del plantel.

Precisamente para evitar casos similares a futuro, la FCRF definió un protocolo bastante fuerte tomando en cuenta los próximos partidos eliminatorios de finales del mes e inicios de febrero.

Como parte de esas medidas, a todos los jugadores convocados se les aplicará una prueba de antígenos al llegar al plantel tal y como se hizo este lunes y hasta no obtener los resultados no tendrán contacto entre ellos. De ahí que el jugador positivo de este lunes no tuvo interacción con el resto de los futbolistas.

“Desde el inicio de la semana anterior estuvimos en contacto con los cuerpos médicos de los clubes, para conocer el estado físico de los jugadores, tanto en la parte física como en la situación que estamos viviendo ahora por el COVID-19. De esta forma, tuvimos información sobre los muchachos que el Profesor (Luis Fernando Suárez) tomó en cuenta para esta semana”, detalló el médico Alejandro Ramírez.

Además, añadió que en los próximos días continuarán efectuando pruebas, tanto de antígenos como PCR, para detectar a tiempo cualquier situación y proteger a tiempo al resto del plantel. Los controles se les harán a jugadores, cuerpo técnico, personal de apoyo y cualquier otra persona que tenga contacto cercano con el grupo.

Luis Fernando Suárez dirigirá esta semana un microciclo de lunes a viernes, para luego hacer la convocatoria definitiva de la Tricolor que hará frente a los trascendentales compromisos eliminatorios ante Panamá en casa (27 de enero) y de visita en México (30 de enero) y Jamaica (2 de febrero).