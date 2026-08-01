Sele que le dieron al sobrino de Batista está al borde del fracaso

La Selección Preolímpica que la Federación Costarricense de Fútbol le dio al sobrino de Fernando Batista, Nicolás Batista, no carbura y cada vez muestra peores presentaciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ahora, la Tricolor perdió por goleada 3-0 ante Panamá, y ya había caído 1-0 contra Cuba. Ahora necesita casi que un milagro para poder avanzar de ronda.

El último partido de la fase de grupos será contra Colombia este lunes a las 2 p. m.

Antes de este torneo, este grupo de jugadores era dirigido por Randall Azofeifa, pero el pasado 26 de junio, desde la Federación anunciaron el cambio de timón.

Las razones

En el comunicado de prensa, la Federación reveló que el cambio se dio por recomendación de Ronald González, director deportivo.

"Con el fin de consolidar un modelo de juego unificado, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha decidido integrar el trabajo de la Selección Preolímpica bajo una misma línea estratégica liderada desde la Selección Mayor", cita el texto que se compartió a los medios de prensa en esa oportunidad.

Además, del boletín se desprende que "la decisión responde a la necesidad de fortalecer la transición de los jugadores jóvenes hacia la máxima categoría, promoviendo una metodología común, una identidad de juego compartida, y un seguimiento permanente de los futbolistas menores de 23 años que podrían aportar también a la Selección Mayor en los próximos meses y años. Esta es la propuesta impulsada por la Dirección Deportiva de la FCRF".

Y cierra con esta frase: "La apuesta busca consolidar un proyecto integral de país, en el que exista una conexión permanente entre las distintas selecciones nacionales, garantizando continuidad, coherencia y una mejor proyección del talento joven hacia la élite del fútbol costarricense".









