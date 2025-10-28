EN VIVO
Sele Preolímpica se deja el oro en Juegos Centroamericanos

Costa Rica vuelve a lo más alto del podio algo que no conseguía desde 1997.

Selección Preolímpica de Costa Rica/Prensa CON
Por José Fernando Araya 28 de octubre de 2025, 15:33 PM

La Selección Preolímpica de Costa Rica conquistó este martes la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras vencer a Panamá en 5-4 en penales luego de un empate 1-1. 

El gol de Costa Rica lo consiguió Esteban Cruz al minuto 76, pero los panameños empataron al 90’ por medio de Allan Saldaña

Ya en los penales, los ticos se impusieron con goles Dylan Ramírez, Matías Rojas, Alex Ríos, Esteban Cruz y la responsabilidad del último tanto en los pies de su capitán, Farbod Samadian.

Con este triunfo, Costa Rica vuelve al más alto podio centroamericano después de 28 años, ya que la única vez que obtuvo el oro en esta competencia fue en los Juegos Centroamericanos de 1997.

