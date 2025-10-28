Sele Preolímpica se deja el oro en Juegos Centroamericanos

La Selección Preolímpica de Costa Rica conquistó este martes la medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, tras vencer a Panamá en 5-4 en penales luego de un empate 1-1.

El gol de Costa Rica lo consiguió Esteban Cruz al minuto 76, pero los panameños empataron al 90’ por medio de Allan Saldaña.

Ya en los penales, los ticos se impusieron con goles Dylan Ramírez, Matías Rojas, Alex Ríos, Esteban Cruz y la responsabilidad del último tanto en los pies de su capitán, Farbod Samadian.

Con este triunfo, Costa Rica vuelve al más alto podio centroamericano después de 28 años, ya que la única vez que obtuvo el oro en esta competencia fue en los Juegos Centroamericanos de 1997.