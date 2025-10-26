La Sele
Sele Preolímpica luchará por el oro en los Juegos Centroamericanos
La Tricolor derrotó a Guatemala y clasificó a la final.
La Selección Preolímpica Masculina luchará por el oro en el fútbol de los Juegos Centroamericanos tras clasificar a la final del certamen.
La Tricolor, dirigida por Randall Azofeifa, triunfó 1-2 ante Guatemala en las semifinales del torneo.
Los goles de la Tricolor fueron anotados por Dylan Ramírez y Dax Palmer.
Jair Asprilla descontó para los guatemaltecos con un tanto en el tiempo añadido.
De esta manera, la Selección Preolímpica buscará el oro el martes 28 de octubre a la 1 p. m. El rival se conocerá esta tarde.
Costa Rica además clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.