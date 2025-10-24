Sele Preolímpica cayó ante Panamá en Juegos Centroamericanos

La Selección Preolímpica de Costa Rica cayó goleada 0-3 ante Panamá como parte del segundo partido de los Juegos Centroamericanos 2025.

Los panameños se impusieron a la Tricolor con goles de Josué Vergara al 29’ y un doblete del futbolista Héctor Ríos al 57’ y 90+5’.

Con este resultado, los dirigidos por Randall Azofeifa quedan en la segunda posición del grupo B y ahora enfrentarán a Guatemala, líder del grupo A, en las semifinales el próximo domingo. Este partido será a las 12:30 p. m. en el estadio Cementos Progreso.

El ganador disputará el oro, mientras que el perdedor jugará por el bronce el próximo miércoles 29 de octubre.

En la otra semifinal se medirán Panamá ante El Salvador, a las 3:30 p. m., también en el mismo escenario.