Sele Femenina Sub17 se despide del Mundial con dolorosa derrota ante Marruecos

La ilusión por clasificar de la Selección Sub17 Femenina la apagó una dolorosa derrota de 1-3 ante las anfitrionas Marruecos, con lo que se despiden del Mundial sin conseguir una victoria.

Tras el empate 1-1 ante Brasil la fecha anterior, las dirigidas por Édgar Rodríguez apuntaban a una victoria ante el rival que en el papel se mostraba como el más débil del grupo para entrar como una de las mejores terceras clasificadas o bien hasta de forma directa.

Sin embargo, las marroquíes supieron aprovechar los errores de las ticas para mancillar una goleada que ahora les permite a ellas soñar con un tercer mejor lugar.

En solo cuatro minutos, Mayssa Baha abrió el marcador gracias a un grave error de la portera Valeria Fernández para el 1-0.

Y al 34’, Fernández cometió un penal que le permitió otra vez a Mayssa Baha poner el 2-0 para acomodarse el partido.

Costa Rica lo intentó y logró descontar por intermedio de Fabiana Alfaro, pero tras revisión en el VAR se decidió anular el tanto al 71’.

Más bien, la propia Alfaro puso el tercer para las marroquíes con un autogol tras intentar despejar un tiro libre para el 3-0 al 77’.

El descuento para Costa Rica llegaría justo antes del pitazo final, para que Naima Moya maquillara el marcador con un 1-3.

Con este resultado, la Tricolor queda eliminada del Mundial y se marcha nuevamente de una Copa Mundial Femenina (sin importar las modalidades) sin sumar siquiera una victoria.

En el otro resultado, Italia, líder de grupo, venció a 3-4 a la también clasificada Brasil.