Sele Femenina Sub-20 se queda sin boleto al Mundial

La Selección Femenina Sub-20 terminó con el sin sabor de no lograr el boleto a la Copa del Mundo.



Las ticas cayeron 4-3 ante Canadá en el duelo por el tercer lugar en el Premundial, realizado en República Dominicana.



Marian Solano (23'), Sheika Scott (45’) y Joselyn Briceño (50') fueron las anotadoras de la Tricolor.



Aunque la Tricolor llegó a estar 2-3 arriba en el marcador, no logró mantener la diferencia y en tiempos extra acabó perdiendo.



De esta manera, las costarricenses cierran una gran presentación en dicho torneo internacional.



Los otros boletos de Concacaf los consiguieron Estados Unidos y México.



La FIFA todavía no ha dado a conocer la sede de este torneo.