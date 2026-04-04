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Sele Femenina Sub-20 anuncia convocadas para medirse con Canadá

Las ticas tendrán dos fogueos ante el combinado de Canadá.

Sele Femenina sub20. Fedefútbol
Sele Femenina sub20. Fedefútbol
Por Adrián Fallas 4 de abril de 2026, 13:34 PM

La Selección Femenina Sub-20 sigue su preparación de cara al Mundial Sub-20 2026, que se desarrollará en Polonia.

Para esto, las ticas se medirán en dos fogueos a su similar de Canadá.

Este es el grupo de futbolistas convocado por la entrenadora Patricia Aguilar.


La Tricolor jugará en Proyecto Gol ante las norteamericanas el 13 y 16 de abril, a las 3 p. m. en ambas fechas.

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