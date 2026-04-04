Sele Femenina Sub-20 anuncia convocadas para medirse con Canadá

La Selección Femenina Sub-20 sigue su preparación de cara al Mundial Sub-20 2026, que se desarrollará en Polonia.

Para esto, las ticas se medirán en dos fogueos a su similar de Canadá.

Este es el grupo de futbolistas convocado por la entrenadora Patricia Aguilar.





La Tricolor jugará en Proyecto Gol ante las norteamericanas el 13 y 16 de abril, a las 3 p. m. en ambas fechas.