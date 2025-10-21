Sele Femenina Sub-17 no logra defender su ventaja y termina empatando con Brasil

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica sumó su primer punto en la Copa del Mundo de Marruecos 2025, luego de empatar 1-1 ante Brasil, en un partido donde pudieron hacer historia.

Del minuto 32 al 83, la Tricolor estuvo al frente en el marcador gracias al gol de Lucía Paniagua. De haber sostenido la ventaja, habría sido la primera victoria de un combinado femenino costarricense en un Mundial, y la primera vez que cualquier selección nacional derrotaba a Brasil en una cita mundialista.

Pero no fue así.

Las sudamericanas encontraron la paridad por intermedio de Gi Iseppi. Ya para el momento del empate, Brasil dominaba a un equipo patrio que se mostraba cansado y había jugado encerrado en media cancha la mayor parte de la complementaria.

Al 90+8’, Valeria Fernández fue figura al detener un penal y evitar la derrota, asegurando un valioso punto para La Sele.

Las ticas cerrarán la fase de grupos el viernes 24 de octubre, cuando enfrenten al anfitrión Marruecos a la 1 p. m. (hora tica).

Este es el tercer Mundial Sub-17 Femenino para Costa Rica, tras sus participaciones en Nueva Zelanda 2008 y Costa Rica 2014, donde fue país anfitrión.