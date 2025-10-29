Sele Femenina se cuelga el oro en Centroamericanos

La Selección Femenina se dejó la medalla de oro al derrotar 1-0 a El Salvador en la final y así dominar el fútbol en los Juegos Centroamericanos 2025.

El único tanto fue obra de Sofía Varela al minuto 31 para dejar sin opción a las cuscatlecas.

La presea dorada de la Femenina llega a sumarse al oro conseguido en la rama masculina este miércoles, algo que no se conseguía desde la edición de 1997.

Las ticas por su parte, suman su cuarto oro en esta disciplina tras los conseguidos en Guatemala 2001, Costa Rica 2013, Nicaragua 2017 y Guatemala 2025.

Además, las dirigidas por Patricia Aguilar, de forma interina, volvió a la victoria tras casi un año sin hacerlo, al mismo tiempo que se definirá en los próximos días la llegada de una nueva estratega al banquillo que sería extranjera.