Sele Femenina retoma trabajo en microciclo con 26 jugadoras

Con la idea de observar nuevos talentos, la Selección Femenina, arrancó este lunes un microciclo con 26 jugadoras.



Según indicó la asistente técnica, Patricia Aguilar, estos entrenamientos están destinados a darle seguimiento a las habituales en la Tricolor y ver cómo reaccionan las nuevas jugadoras del grupo.

“Como objetivo de este microciclo está la observación, ver el desempeño de las muchachas, el seguimiento de la mayoría que han estado con nosotras, y también observar jugadoras nuevas, ver cómo se comportan con los trabajos, las tareas y con las demás compañeras”, explicó Aguilar.

“Fue bastante bonito este primer día, las compañeras me hicieron sentirme muy bien. Al principio estaba nerviosa pero conforme pasaban los minutos iba tomando confianza. No me esperaba (ser llamada), sin embargo, para eso trabajamos en nuestros clubes… Esta oportunidad debo aprovecharla”, dijo la delantera Yoanka Villanueva, una de las que se integraron al proceso.

La Sele trabaja de cara a las eliminatorias que enfrentarán este año y varias saben que un buen desempeño les permitiría entrar al grupo que enfrentará los juegos de este 2021.

“Me tomó un poco por sorpresa la convocatoria, pero creo que mi trabajo se ha venido viendo y espero aprovecharlo”, señaló Priscilla Lobo.

Este lunes hubo dos cambios a los iniciales en la lista de convocadas para esta semana. Se incorporaron Valeria Del Campo y Diosa Barrett, en lugar de Fabiola Sánchez y Lixy Rodríguez.