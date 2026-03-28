Sele Femenina enfrenta cierre de la Clasificatoria Concacaf W: estos son los partidos

Ya están a la venta las entradas para los partidos de la Clasificatoria Concacaf W. Las ticas se medirán en casa contra Islas Caimán y Guatemala, el 10 y 18 de abril, respectivamente.



Los boletos para acompañar a la Tricolor tienen un costo de ₡2.500 y están disponibles en Specialticket.net.

Las ticas buscan un campo la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, que será del 24 de junio al 25 de julio de 2027.



Sedes y horarios oficiales



Costa Rica vs. Islas Caimán

Viernes 10 de abril a las 6 p. m.

Estadio Alejandro Morera Soto

Costa Rica vs. Guatemala

Sábado 18 de abril a las 6 p. m.

Estadio Nacional.

Eliminatoria

La Sele Femenina derrotó, como visitante, 2-1 a Granada en su primer partido eliminatorio disputado el pasado 29 de noviembre.

Posteriormente, las nacionales golearon 0-8 a Bermudas, también de visita, el 3 de marzo.



Las seis selecciones ganadoras de grupo avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, que se realizará en noviembre de este año, y donde se unirán a Estados Unidos y Canadá.

Este será un torneo de ocho equipos que otorgará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

