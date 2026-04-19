Sele Femenina derrota a Guatemala y clasifica a la siguiente fase de la eliminatoria

La Selección Nacional Femenina derrotó este sábado a Guatemala por marcador de 2-0. El resultado es más que suficiente para que las ticas avancen a la siguiente fase del camino eliminatorio.

Si bien es cierto los tantos fueron de Gloriana Villalobos (un golazo) y Sheika Scott, la heroína de la noche fue la arquera Daniela Solera.

El trámite del partido fue favorable para la Tricolor, pero Guatemala llevó peligro, aunque las chapinas se toparon una y otra vez con Solera, que tuvo una noche perfecta.

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La victoria coloca a las dirigidas por Lindsay Camila cerca de la Copa del Mundo.

El Clasificatorio Final rumbo al Mundial de Brasil 2027, al que se clasificó hoy, tendrá como protagonistas a las ocho mejores selecciones del área, encabezadas por potencias como Estados Unidos y Canadá.

La competencia comienza en la fase de cuartos de final, luego un play-in, semifinales, un partido por el tercer lugar y la gran final. Para determinar los enfrentamientos de cuartos de final y el camino de cada equipo hacia la final, Concacaf clasificará a los equipos del 1 al 8 según el ranking FIFA, de modo que el equipo mejor clasificado se enfrentará al peor clasificado.

Daniela Solera. Juan Quirós

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Al término de los cuartos de final, las cuatro ganadoras se clasificarán para las semifinales y asegurarán su lugar en el

Mundial de Brasil 2027

, mientras que las cuatro perdedoras deberán enfrentarse en un play-in, del que saldrán los dos equipos ganadores que lucharán por una plaza en un repechaje intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.