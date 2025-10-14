Sele Femenina conoce el calendario para iniciar el camino al Mundial 2027

El camino al Mundial Femenino 2027 pasa por la Clasificatoria Concacaf W 2025/26, y la Sele Femenina ya conoce las fechas en las que buscará ese primer boleto.

“Los encuentros de la Clasificatoria Concacaf W se llevarán a cabo durante las tres ventanas internacionales femeninas FIFA comprendidas entre noviembre de 2025 y abril de 2026, y servirán como fase preliminar del Campeonato Concacaf W 2026”, explicaron desde la Federación Costarricense de Fútbol.

Para llegar a la instancia donde se definirán los equipos que jugarán en el Mundial de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos 2028, las ticas deberán superar el Grupo C, que comparten con Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Cabe recordar que, por el momento, la Sele Femenina Mayor no tiene técnico.



