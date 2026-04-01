Sele Femenina anuncia convocadas para buscar el boleto al Concacaf W 2026

La Selección Mayor Femenina de Costa Rica confirmó la lista de 23 jugadoras convocadas para el cierre de la Clasificatoria Concacaf W 2025/26, donde buscará asegurar su boleto al torneo regional.

El equipo dirigido por Lindsay Camila enfrentará en casa a Islas Caimán el 10 de abril y a Guatemala el 18 de abril, en partidos clave para definir el liderato del grupo.

La convocatoria incluye 11 legionarias, de las cuales cinco militan en Europa, cuatro en Norteamérica y dos en Sudamérica. Las otras 12 futbolistas provienen de clubes nacionales.

El grupo presenta un promedio de edad de 26,5 años y cuenta con seis jugadoras Sub-23: Dayana Pérez, Alexa Herrera, Verónica Matarrita, Priscilla Rodríguez, Sheika Scott y Marian Solano.

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La concentración Tricolor está pactada para el lunes 6 de abril, como parte de la preparación para esta fecha FIFA.

Costa Rica jugará el primer encuentro ante Islas Caimán en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, el viernes 10 de abril a las 6:00 p. m.

El segundo partido será frente a Guatemala en el Estadio Nacional, el sábado 18 de abril, también a las 6:00 p. m.

La Tricolor forma parte del Grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán. En sus primeros partidos, logró una victoria 2-1 ante Granada como visitante y un triunfo 0-8 frente a Bermudas.

Los encuentros en casa serán determinantes para asegurar la clasificación, ya que solo los ganadores de cada grupo avanzan al Campeonato Concacaf W 2026.

En ese torneo participarán ocho selecciones, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y se otorgarán los cupos de la región para el Mundial Femenino Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Las entradas para ambos compromisos están disponibles con un costo de 2.500 colones en Specialticket.net.