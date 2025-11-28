La Sele
Sele femenina alista detalles para arrancar su búsqueda de un boleto al Mundial 2027
La Tricolor juega este sábado contra Granada, en el Caribe.
La Selección Femenina de Costa Rica ya se encuentra en Granada para dar su primer paso hacia la Copa del Mundo 2027.
La Tricolor viajó este jueves y hoy entrenará en territorio caribeño para jugar el sábado a las 5:30 p. m. ante el combinado local.
Esta es la primera fase de la eliminatoria de Concacaf.
Las nacionales se encuentran en el Grupo C, junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.
En caso de terminar en primer lugar, las ticas estarán pasando a disputar el Campeonato Concacaf W 2026, con la posibilidad de sellar el boleto a Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Posterior al partido contra Granada, las nacionales tendrán un amistoso internacional en casa contra la Selección de México.