Sele comenzó entrenamientos este lunes con solo 17 jugadores

La Selección Nacional de Costa Rica continuó este lunes con su preparación de cara al partido eliminatorio ante Nicaragua de este próximo viernes.

La Tricolor contó este lunes con la participación de 17 jugadores en el entrenamiento matutino. Sin embargo, aún se encuentran pendientes de incorporarse Andy Rojas, Alexandre Lezcano, Carlos Mora, Brandon Aguilera, Patrick Sequeira y Keylor Navas.

El trabajo del día se dividió en dos bloques: una primera parte en cancha y otra en el gimnasio. Además, el plan contempla una segunda sesión de entrenamiento en la tarde y, posteriormente, un análisis en video durante la noche.

En cuanto al itinerario de llegada, se reportaron algunos ajustes. El delantero Anthony Contreras arribó al país este domingo y ya se unió a los trabajos de la Tricolor.

Por su parte, el volante Carlos Mora tiene programado su arribo para hoy a las 5:15 p. m., mientras que el guardameta Keylor Navas llegará a las 11:15 p. m.

El resto de futbolistas mantiene su cronograma original, según lo informado el pasado viernes por el cuerpo técnico y la Federación Costarricense de Fútbol.

Una de las novedades para esta convocatoria fue el llamado de Creichel Pérez de Alajuelense, quien vivió un gran día en su primer día de entrenamiento.

“Muy feliz, muy agradecido con Dios por la oportunidad. Gracias a Dios eso era lo que estaba buscando y ahora esperar aportar mi granito a la arena. Uno nada más quiere venir a aportar, hacer las cosas bien y aportar su granito a la arena para estar en el Mundial”, mencionó Pérez.

La llegada de los jugadores restantes permitirá que el grupo esté completo en los próximos días, con miras a continuar la preparación de cara al viaje a Nicaragua el próximo jueves.

La Sele tendrá un vital partido este viernes a las 8 p. m. cuando visite el Estadio Nacional de Nicaragua en el arranque de la fase final de la eliminatoria.