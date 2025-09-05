Seis juegos separan a La Sele del Mundial

La fase final de la Eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026 inició ayer y este viernes es el turno de la Selección Nacional de Costa Rica de jugar su primer partido, de los seis que la separan de un boleto directo.

Los 12 equipos restantes de la Concacaf se han dividido en tres grupos de la siguiente manera:

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam

Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua

Los seleccionados que terminen en el primer lugar de cada división sellarán un boleto directo, mientras que los dos mejores segundos lugares jugarán el repechaje en marzo del 2026.

El calendario de la Tricolor es el siguiente:

Viernes, 5 de septiembre de 2025: en Nicaragua

Martes, 9 de septiembre de 2025: vs. Haití

Jueves, 9 de octubre de 2025: en Honduras

Lunes, 13 de octubre de 2025: vs. Nicaragua

Jueves, 13 de noviembre de 2025: en Haití

Martes, 18 de noviembre de 2025: vs. Honduras

La Sele ha participado en un total de seis Copas Mundiales de la FIFA.

Su primera aparición fue en Italia 1990, donde tuvo una actuación histórica al avanzar hasta los octavos de final.

Posteriormente, la Tricolor ha clasificado a los mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

En Brasil, Costa Rica logró su mejor resultado histórico, llegando a los cuartos de final de forma invicta.