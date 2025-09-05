Seis juegos separan a La Sele del Mundial
La fase final de la eliminatoria hacia la Copa Mundial 2026 inicia hoy para La Tricolor
La fase final de la Eliminatoria de Concacaf hacia el Mundial 2026 inició ayer y este viernes es el turno de la Selección Nacional de Costa Rica de jugar su primer partido, de los seis que la separan de un boleto directo.
Los 12 equipos restantes de la Concacaf se han dividido en tres grupos de la siguiente manera:
- Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam
- Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas
- Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua
Los seleccionados que terminen en el primer lugar de cada división sellarán un boleto directo, mientras que los dos mejores segundos lugares jugarán el repechaje en marzo del 2026.
El calendario de la Tricolor es el siguiente:
- Viernes, 5 de septiembre de 2025: en Nicaragua
- Martes, 9 de septiembre de 2025: vs. Haití
- Jueves, 9 de octubre de 2025: en Honduras
- Lunes, 13 de octubre de 2025: vs. Nicaragua
- Jueves, 13 de noviembre de 2025: en Haití
- Martes, 18 de noviembre de 2025: vs. Honduras
La Sele ha participado en un total de seis Copas Mundiales de la FIFA.
Su primera aparición fue en Italia 1990, donde tuvo una actuación histórica al avanzar hasta los octavos de final.
Posteriormente, la Tricolor ha clasificado a los mundiales de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
En Brasil, Costa Rica logró su mejor resultado histórico, llegando a los cuartos de final de forma invicta.