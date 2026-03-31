Sede del partido de Costa Rica cambia por motivos de seguridad

El partido entre la Selección de Costa Rica y la Selección de Irán no se jugará en el estadio principal del Mardan Sports Complex, en Antalya, Turquía, por razones de seguridad.

Así lo confirmó la Federación Costarricense de Fútbol minutos antes del arranque del encuentro.

“Debido a la presencia del príncipe de Jordania, con el fin de ver a su selección (partido después del nuestro), y otras importantes personalidades del fútbol y de la delegación de Irán, por temas de seguridad, el compromiso entre la Tricolor y la selección de Irán se realizará en el mismo complejo, pero en un estadio anexo”, detallaron desde la Fedefútbol.

Los nacionales jugaron la semana anterior contra el combinado de Jordania, logrando un empate 2-2 en el debut de Fernando Batista como entrenador de la Tricolor.