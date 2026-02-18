Secretario de la Fedefútbol: "Estamos muy cerca de tener entrenador de La Sele"

Este miércoles estaba pactada una reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol para conocer los avances de la comitiva que actualmente se reúne con los dos candidatos al banquillo de la Selección Nacional.

Este lunes, el director de selecciones nacionales, Rónald González y el vicepresidente, Sergio Hidalgo, viajaron a España para reunirse con el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert, los dos favoritos a llegar a la Tricolor.

Sin embargo, el secretario de la Fedefútbol, Gustavo Araya, aseguró que la reunión se descartó, pues se complicaron los horarios de todos los miembros del comité. Además, se quiere dar el espacio suficiente para que la comitiva entreviste a los candidatos.

“Se ha ido complicando el horario y entonces se pospuso para un nuevo aviso, que tal vez por la tarde ya tendré más claridad de cuándo será la nueva convocatoria o si mantenemos la convocatoria para el próximo miércoles, como que sí, también teníamos una convocatoria para una extraordinaria, así que eso lo iremos trabajando. El grupo que está en España ha estado en las entrevistas, siguen entrevistas en este momento; es una de las razones también por las cuales se pospuso”, indicó a Teletica Deportes.

Además, mencionó que las negociaciones avanzan y se está cerca de tener un nombre listo.

“Yo creo que estamos muy cerca de tener un entrenador y eso hace que este trabajo que está haciendo también el presidente con el vicepresidente y otros miembros del comité ejecutivo, pues se haga con mucho cuidado y no necesariamente teníamos que correr para la 9 am tener esta sesión, pero también tenemos mucha comunicación entre todos, entonces pues simplemente vamos a esperar que ellos terminen las reuniones, que los otros miembros del comité ejecutivo que también tenían complicaciones de conectarse en la mañana terminen sus labores y tal vez en la tarde tengamos una mejor coordinación para la reunión”, puntualizó el secretario.

De momento, las reuniones continúan con Moreno y Kluivert, quienes estarían ganando la carrera por ser el nuevo estratega de La Sele.



