¿Se ve Kendall Waston anotando otra vez en el Morazán? Esto responde el defensa

Cuando hablamos de Kendall Waston, prácticamente todos recuerdan sus dos goles ante la selección de Honduras.

El defensor es la principal novedad en el llamado de Miguel Herrera para la doble fecha FIFA.

Pero, ¿se ve anotando en el Francisco Morazán nuevamente?

“Siempre visualizo todas esas cosas positivas, tal cual usted lo dice, porque no priorizo la parte individual sinceramente, sino que visualizo salir con los tres puntos que es lo que necesitamos, entonces es una cancha difícil, es una cancha como todas las de visita que uno va, pero sabiendo que si estamos afinados en cada uno de los detalles podemos sacar esos tres puntos”, mencionó el defensor.

Waston aseguró que no esperaba la convocatoria y lo tomó por sorpresa, más que no estuvo presente en el microciclo de trabajo la semana anterior.

“No, no, sabía nada en absoluto, entonces son de esas lindas y gratas sorpresas que uno se topa en la vida.

“Vengo a portar todo lo que pueda, tanto en comunicación, en cancha, verdad, con la energía que uno pueda brindar, entonces pienso que la experiencia sirve siempre y cuando usted lo utilice y lo canalice de buena manera, entonces hay un gran grupo humano aquí que está dispuesto a hacer las cosas bien”, expresó.

El jugador morado asegura que volver a vestir nuevamente la camiseta de la Tricolor “es de los sentimientos más hermosos” y que “no importa que tipo de situación, no importa el momento, siempre es especial, entonces también eso conlleva la gran responsabilidad de estar acá y que todos vamos a estar peleando por el mismo objetivo”.

De momento, el técnico Miguel Herrera no le ha pedido nada especial, sino que todo ha sido pensando en lo colectivo del equipo.

“Ha hablado en general sinceramente, ha hablado en conjunto para que como defensa sea quien sea que le toque saber qué hacer quiere obviamente que seamos un equipo muy ordenado, un equipo en el cual tenga las líneas muy unidas para no darles chance a ellos de penetrar bolas, de que siempre estemos con marca, entonces ha hablado en general”, explicó.

La Sele tendrá un último entrenamiento este miércoles antes de partir a San Pedro Sula en un vuelo charter en horas de la tarde.