¡Se lo llevó el viento! El discurso de Rodolfo Villalobos y Luis Fernando Suárez en la renovación

"En tercera instancia y lo digo con muchísimo respeto y afecto, el presidente fue conmigo una persona valiente que me apoyó siempre, yo tenía que responder con la misma valentía de él. Hay una persona que no solo me mostró que es un gran dirigente y es una persona en la que se puede confiar. No es un sacrificio estar aquí. Estoy en un pueblo hermoso, tengo respaldo de los jugadores y me siento bien porque tengo a un amigo respaldándome, es fácil decirlo porque lo siento así".