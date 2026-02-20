Se calienta el debate: Rónald González contesta a Medford por candidato de La Sele

El debate por escoger al nuevo técnico de la Selección Nacional sigue al rojo vivo.

La comitiva de la Federación Costarricense de Fútbol viajó hasta Madrid, España para reunirse con dos de los candidatos, el español Robert Moreno y el neerlandés, Patrick Kluivert.

Mientras que la próxima semana se reunirán con el argentino Fernando Batista como una tercera opción.

Pero este jueves, el técnico del Saprissa y extécnico de La Sele, Hernán Medford, criticó fuertemente la escogencia de Moreno, pues a su criterio no había escuchado nada bueno.

Una vez que arribó al país, Rónald González, director de selecciones nacionales, le contestó tajantemente al estratega morado.

"Nosotros no podemos trabajar bajo las sospechas, comentarios, chismes; nosotros estamos haciendo un trabajo profesional, métrico, analizado, estudiado, no estamos pensando en tabloides (periódicos), ni en qué dijo y en lo que no dijo, respeto lo que digan mis amigos y colegas, especialmente Hernán, al que le tengo mucho cariño y aprecio; es uno de mis amigos de vida, pero no me puedo detener ahí; nosotros estamos volando un poco más alto para escoger el mejor perfil que tengamos para nuestra selección", sentenció el estratega.

De momento, la federación sostendrá una reunión más con el último de los favoritos, que es el argentino BBatista,y la comitiva valoró como positiva la reunión con los estrategas en suelo español.

"Estoy feliz, pero eso no significa que ninguno de los dos lo sea. Todavía nos falta entrevistar a un candidato más y lo haremos la próxima semana. Estamos viendo dónde vamos a hacer la entrevista", concluyó.

Lo que sí está confirmado son los dos fogueos que tendrá en la fecha FIFA de marzo ante Irán y Jordania.



