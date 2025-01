Santiago Van der Putten: “Siempre he soñado con ponerme la camiseta de La Sele”

El defensor Santiago Van der Putten vive con mucha emoción el que podría ser su debut en la Selección Mayor.

El rojinegro recibió apenas su primera convocatoria con la Mayor, pese a ser hasta capitán en las selecciones menores.

Sin embargo, el propio futbolista no esconde la emoción de tener su ansiado debut, algo con lo que sueña por años.

“Yo creo que me lo tomo con muchísima ilusión, con muchísimo orgullo. Yo creo que siempre he soñado con ponerme esta camiseta, representar estos colores. Y bueno, se me da este primer llamado que me lo tomo, como decía anteriormente, con muchísima ilusión, orgullo, honor, pero con muchísima humildad también”, indicó en la zona mixta de este viernes.