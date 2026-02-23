Ronald tras reuniones con candidatos a dirigir La Sele: "Los tres tienen las mismas posibilidades"

El director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Ronald González, atendió a ESPN Centroamérica, en suelo panameño, para conversar luego de las entrevistas a los técnicos candidatos a dirigir la Selección Nacional: el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert, el argentino Fernando Batista.

Luego del encuentro con Batista en Ciudad de Panamá, González afirmó que era la segunda vez que hablaba con el técnico argentino, pues ya había sostenido una reunión virtual.

"Ratificamos el hecho también, así como los otros dos candidatos, de que Fernando también es un gran entrenador, es una persona muy profesional, muy preparada. Nos explicó todo el plan que tenía pensado para Costa Rica, sus proyecciones", comentó González.



La reunión con Batista duró cerca de cuatro horas y González la calificó de "provechosa". Al ser consultado por cuáles conclusiones puede sacar pensando que también se reunió con Patrick Kluivert y Robert Moreno y si alguno había perdido fuerza, respondió: "No, mi percepción es la misma".

"Me he sentado con tres grandes profesionales, entrenadores que también han tenido su momento internacional con selecciones, con clubes. La verdad es que los tres son perfiles bastante similares; si ustedes lo ven y lo analizan, es muy similar el perfil que andamos buscando", añadió.

También apuntó que los tres "están en una edad que nos permite tener certeza de que hay energía para entrenar, para poder gestionar. Los tres son muy buenas (opciones); yo digo que los tres tienen las mismas posibilidades".

Sobre el siguiente paso, González indicó que este miércoles brindará un informe a los miembros del Comité Ejecutivo en el Proyecto Gol y a partir de ahí se tomarán decisiones y pasos a seguir.

"Si ellos están contentos con algún candidato, se elegirá y si no, entonces ampliaremos otra vez la lista que yo presenté para, en caso de que no estemos seguros, poder entrevistar a otro de los candidatos", detalló.

Por último, se le preguntó si tenía algún candidato favorito y respondió que "no, ninguno".

