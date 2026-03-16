Ronald sobre falta de permiso de trabajo de Batista: "No va a estar participando activamente"

El director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Ronald González, se refirió a la falta de permiso de trabajo de los integrantes extranjeros del cuerpo técnico de la Selección Nacional, encabezada por el argentino Fernando Batista.

Tal y como lo dio a conocer Teletica.com este lunes, Batista ni su cuerpo técnico tienen aún el permiso de trabajo al día, por lo que no podrá dirigir el microciclo estos tres días.

"Por ser respetuoso de las leyes y reglamentos, en este entrenamiento y seguramente en estos próximos tres días va a ser observador, tenemos staff técnico de la Selección ejecutando los trabajos que ellos planificaron, pero no van a estar participando activamente", comentó González a los distintos medios que se hicieron presentes este lunes al Proyecto Gol entre ellos Teletica Deportes Radio y Teletica Deportes.

Al ser consultado quién dirigirá las práctica, González indicó que "tenemos un cuerpo técnico todos capacitados, todos ustedes lo conocen y sobre eso estamos".



Además, González destacó que esta situación "no cambia absolutamente en nada".

"Este tipo de permisos siempre toma un tiempo y estamos trabajando en que esos tiempos se acorten, ellos van a ver el entrenamiento, es lo que ellos planificaron", concluyó González sobre este tema.