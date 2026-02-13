Ronald González: “Quiero darle contexto al Comité Ejecutivo para que tomen la mejor decisión”

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ya tiene la terna de nombres de la que saldrá el próximo entrenador de la Selección Nacional.

Así lo confirmó el director deportivo, Ronald González, luego de reunirse con los federativos.

“Hoy tuvimos la exposición inicial de los 23 entrenadores que tuvimos oportunidad de conocer sus currículos. Luego hice una recomendación en ese filtro de seis entrenadores, los cuales terminan en una terna que a partir de ahora el Comité Ejecutivo y mi persona comenzamos a trabajar para poder escoger uno de esos tres y que sea el entrenador de la Selección”, señaló.

González asegura que buscará “darle contexto al Comité Ejecutivo para que tomen la mejor decisión”.

Una de las grandes dudas es si habrá seleccionador para que el equipo patrio pueda aprovechar la próxima ventana de juegos.

“El Comité empieza a partir de mañana con esta labor. No tenemos un tiempo exacto ni fijo, pero el tiempo está más cerca de cuando yo llegué hace un par de semanas. Si tenemos un técnico, nos encantaría jugar la fecha FIFA de marzo”, añadió.





González se negó a adelantar nombres, pero sí explicó lo que buscan en el nuevo inquilino del banquillo de la Tricolor.

“Hemos priorizado que sea un técnico que haya trabajado en procesos de selección, que conozca las ventanas FIFA, que tenga experiencia en selecciones y en eliminatorias, especialmente, entre otras cosas. Es una matriz elaborada con muchos términos que tenemos que velar. Sobre eso hemos hecho el filtro y hemos escogido a las personas que cumplen esas características”, concluyó.