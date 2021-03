Ronald González: "Nos urge y queremos ganar"

El técnico de la Selección Nacional, Ronald González, tomará los fogueos ante Bosnia y México en territorio europeo como últimos ensayos para afrontar la eliminatoria rumbo a Catar 2022.



El primer amistoso de la Tricolor será este sábado a las 11 a. m. en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica y el estraga explicó lo que espera del duelo.

“Queremos terminar de completar al equipo, tenerlo en buen ritmo, intentar que los jugadores se desempeñen de la mejor forma por medio de una idea que queremos establecer. Estamos en un proceso de construcción de equipo y que estos partidos sean de provecho para esa formación para lo que viene”, señaló en conferencia de prensa.

González volvió a tener inconvenientes para contar con su equipo ideal, aunque espera que otros que fueron llamados compitan de tú a tú con nombres de más trayectoria en La Sele.

“Vemos que no se ha ganado (último triunfo se presentó en noviembre de 2019), todas han sido convocatorias diferentes y no hemos podido encontrar la continuidad en la Selección y somos conscientes de que no han sido buenos resultados (...)

“Si entendemos de que nos urge y queremos ganar, estamos buscando ese objetivo, en este momento por dicha no estamos jugando nada eliminatorio o que nos vaya a condenar por perder uno o dos partidos, sino que estamos construyendo equipo”, explicó.

Agregó que, si existe la oportunidad, tanto Leonel Moreira como Esteban Alvarado tendrán participación en el arco ante Bosnia, equipo que espera los exija independientemente del conjunto que utilizan.

“Estoy planificando el partido contra el mejor once de Bosnia. Aprovecharnos del buen nivel de muchos jugadores”, señaló.

Ninguna afectación.

Para el estratega, el fracaso de La Sele Sub-23 en el Preolímpico de Concacaf no repercute en el trabajo que lidera en la mayor.

“No nos afecta en nada, absolutamente, al menos para el trabajo que tenemos establecido acá. Es un tema aparte, el cuál sí por supuesto que lamentamos, porque todos estábamos apoyando desde acá, pero con respecto al trabajo nuestro no hay alguna alteración”, señaló.

González confirmó que Bernald Alfaro, Randall Leal y Luis Díaz habrían entrado en esta convocatoria de no tener participación con la Preolímpica y defendió el llamado de Ian Smith.

“Tenemos una lista de laterales por derecha, no pudimos tener a Ricardo Blanco (lesionado) ni a Cristian Gamboa y en la escala siempre hemos tenido a Ian al cual he tenido en Selección mayor en interinatos en el pasado.

“Es el jugador titular en la Sub-23 y el que podemos ir proyectando a futuro, si ahorita no es titular en su equipo es porque hay un jugador de experiencia que lo están utilizando, andamos buscando un nuevo jugador para visualizarlo en esos puestos”, concluyó.

Luego del partido ante Bosnia, La Sele se trasladará a Austria para el segundo enfrentamiento de esta gira por Europa ante el combinado de México.