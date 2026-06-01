Rónald González: “No nos midamos solo por el resultado, sino por el crecimiento”

El director de Selecciones Nacionales, Rónald González, fue claro en la previa al encuentro contra Colombia. Las metas de la Tricolor son a largo plazo, no en lo inmediato.

“Podemos ir creciendo poco a poco, pero tenemos que ser pacientes. No nos midamos solo por el resultado, sino por el crecimiento. Nuestro objetivo no es ganarle a Colombia o a Inglaterra, es ir al próximo Mundial”, detalló González.

El federativo tiene claro que el presente del combinado nacional es complicado.

“Todos los procesos se sostienen con resultados y los que tenemos no respaldan lo que hemos hecho”.

Este lunes el rival de los ticos es Colombia, que viajará al Mundial 2026, mientras que Costa Rica solo tiene en agenda un segundo fogueo en estos días ante Inglaterra.

González pide que se entienda la coyuntura actual.

“Ojalá que podamos competir bien. Ordenados, rápidos al contragolpe y que podamos sostenernos. Colombia nos supera en mucho, es un equipo mundialista”, sentenció.

Sobre los casos de indisciplina en el grupo, repitió el mensaje que ha venido transmitiendo Fernando Batista.

“El jugador tiene que comportarse de acuerdo con su posición y tiene una responsabilidad muy alta, en especial cuando se es seleccionado”, concluyó.