Rónald González: "Mientras esté aquí, lo voy a intentar disfrutar"

El técnico de la Selección Nacional, Ronald González, confía plenamente en que los resultados llegarán para el combinado tricolor en el momento oportuno, pese a no esconder que urge la victoria.​

El estratega compareció ante los medios de comunicación este miércoles, minutos después de que el presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, ratificara su continuidad para el Final Four, Copa Oro e inicio de la eliminatoria rumbo a Catar.

“Cuando vivo estas cosas digo vamos ‘pa’ lante’ y si después tiene que pasar otra cosa que pase, pero mientras esté aquí lo voy a intentar disfrutar”, señaló el estratega sobre cómo vive con los cuestionamientos hacia su trabajo.

​González catalogó la racha sin triunfos como “fatal” y “terrible”, pero asegura que en el trabajo diario las sensaciones son distintas.

​“Yo palpo al equipo, lo siento. Sacando el marcador que evidentemente no es bueno, veo progresión, situaciones favorables, veo criterios y parámetros internacionales en los cuales nosotros estamos cumpliendo (…)

Tengo que estar optimista, si vengo y me siento aquí y agacho la cabeza, ¿qué se puede esperar del mensaje al público? Sé que no es un momento agradable porque si estuviera aquí con dos triunfos seguidos, igual no se solucionan todos los problemas”, analizó.

González espera que la gran mejoría de la Selección, en los próximos compromisos, sea la contundencia en el último cuarto de cancha y han intentado todo tipo de variantes para encontrar el hombre gol.

“Mi máxima deuda es que no ganamos”, insistió González.

Repase la conferencia de prensa completa a continuación:

